Зеленский в Литве - Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинской общиной в Вильнюсе

Владимир Зеленский вместе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и первой леди Дианой Науседене во время встречи с украинским обществом Литвы. Фото: Офис Президента

В среду, 10 января, Президент Украины Владимир Зеленский вместе с Президентом Литвы Гитанасом Науседой и первой леди Дианой Науседене встретился с украинской общиной в Вильнюсе. Встреча прошла в Украинском центре.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

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У входа глав государств встретили украинские дети и подарили собственноручно сделанные фетровые сине-желтые цветы. Они — символ Украинского центра.

Зеленский ознакомился с деятельностью организаций, поддерживающих Украинский центр и оказывающих помощь временно перемещенным украинским гражданам. В частности, это Литовское общество Красного Креста, "Каритас Литва", волонтерская организация "Сестры — сестрам", Служба помощи Мальтийского ордена.

"Украинцы уже имеют десятки тысяч причин благодарить Литовскую Республику, литовские общины, просто многие литовские семьи, которые поддержали наших людей, нашу борьбу, наше будущее", — отметил Президент.

Он подчеркнул, что украинцы ценят всю помощь, оказываемую Литвой.

"Оружие от вас, политическая поддержка от вас, волонтерское собрание от вас, убежище для украинских женщин и детей, наша совместная дипломатическая работа, наши совместные культурные и образовательные инициативы — мы ценим все это", — добавил глава украинского государства.

Такие шаги поддержки Зеленский назвал общим ритмом подлинного доверия и уважения.

"И я уверен, что украинские и литовские сердца уже никогда не потеряют привычки к общему ритму. Это ритм уважения. Это ритм свободы. Это ритм подлинного доверия", — резюмировал Президент.

В свою очередь, Президент Литвы подчеркнул, что, пока идет война, двери Украинского центра всегда будут открыты для украинцев.

"Мы продолжим обеспечивать достойные условия жизни для украинских граждан, вынужденных бежать от войны в Литву. Самое главное, что эта поддержка отражает отношение литовского общества, поэтому она сильна и неизменна", — сказал Президент Литвы.

Первая леди Литвы отметила героизм украинцев, ведущих упорную борьбу за свободу, независимость и демократию.

"Для меня большая честь получить государственную награду Украины из рук Президента Украины Владимира Зеленского. Это награда всему литовскому народу, который с начала войны объединился ради Украины и ее народа", — отметила Диана Науседене.

Визит Зеленского в Литву — последние события

Напомним, что сегодня Зеленский прибыл в Литву. В планах главы государства посетить Латвию и Эстонию.

Он уже провел встречу с президентом страны Гитанасом Науседой, где тот с радостью сообщил об одобрении Литвой нового пакета военной помощи стоимостью в 200 миллионов евро.

Также глава государства встретился со спикершей Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, а также с ее заместителями, главами парламентских комитетов и руководителями крупнейших фракций литовского парламента. Высокопоставленные чиновники обсудили дальнейшую поддержку украинской интеграции в НАТО и пути привлечения к ответственности России за совершенные ею преступления на территории Украины.