Зеленський зустрівся зі Спікеркою Сеймасу Литви — які питання обговорювали

Президент України Володимир Зеленський та спікерка Сеймасу Литви Вікторія Чмілітє-Нільсен. Фото: скриншот з відео Зеленського

Під час свого робочого візиту до Литви Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен, а також її заступниками, головами парламентських комітетів і керівниками найбільших фракцій литовського парламенту. Високопосадовці обговорили подальшу підтримку української інтеграції в НАТО та шляхи притягнення до відповідальності Росії за скоєні нею злочини на території України.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Зеленський висловив вдячність литовському керівництву та відзначив лідерство Сеймасу у питаннях допомоги Україні. А також підкреслив важливість підтримки нашої держави на парламентському рівні.

"У деяких питаннях важливі не розміри країни, а гучність її голосу. Ми чуємо чіткий і гучний голос Литви на нашу підтримку та дуже вдячні вам за це", — зазначив президент.

Під час зустрічі з спікеркою Сеймасу та литовським парламентом Зеленський обговорив подальшу підтримку української інтеграції в НАТО. Також на під час перемовин було узгоджено кроки та план необхідний для вступу України до альянсу.

"Також було приділено увагу спільній роботі України та Литви разом з іншими партнерами над притягненням РФ до відповідальності за злочини, скоєні під час війни проти нашої країни", — вказали в Офісі Президента.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Литви, щоб зустрітися з президентом Гітанасом Науседою. Український лідер відзначив об'єднання двох країн у боротьбі з російським ворогом та подякував усьому народу Литви за підтримку та допомогу Україні.

Додамо, у рамках візиту до Литви президент України Володимир Зеленський назвав два чинники, які хоче отримати на шляху до НАТО. За його словами, хочеться отримати систему оборони для своєї країни.