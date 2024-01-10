Зеленский встретился со Спикером Сеймаса Литвы — какие вопросы обсуждали

Президент Украины Владимир Зеленский и спикер Сеймаса Литвы Виктория Чмилите-Нильсен. Фото: скриншот из видео Зеленского

Во время своего рабочего визита в Литву Президент Украины Владимир Зеленский встретился со Спикером Сеймаса Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, а также ее заместителями, главами парламентских комитетов и руководителями крупнейших фракций литовского парламента. Высокопоставленные чиновники обсудили дальнейшую поддержку украинской интеграции в НАТО и пути привлечения к ответственности России за совершенные ею преступления на территории Украины.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Зеленский выразил благодарность литовскому руководству и отметил лидерство Сеймаса по вопросам помощи Украине. А также подчеркнул важность поддержки нашего государства на парламентском уровне.

"В некоторых вопросах важны не размеры страны, а громкость ее голоса. Мы слышим четкий и громкий голос Литвы в нашу поддержку и очень благодарны вам за это", — отметил президент.

В ходе встречи со спикером Сеймаса и литовским парламентом Зеленский обсудил дальнейшую поддержку украинской интеграции в НАТО. Также во время переговоров были согласованы шаги и план, необходимый для вступления Украины в альянс.

"Также было уделено внимание совместной работе Украины и Литвы вместе с другими партнерами по привлечению РФ к ответственности за преступления, совершенные во время войны против нашей страны", — указали в Офисе Президента.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Литву, чтобы встретиться с президентом Гитанасом Науседой. Украинский лидер отметил объединение двух стран в борьбе с российским врагом и поблагодарил весь народ Литвы за поддержку и помощь Украине.

Добавим, в рамках визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский назвал два фактора, которые хочет получить на пути в НАТО. По его словам, хочется получить систему обороны своей стране.