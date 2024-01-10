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Зеленський заявив, що співпраця України та Литви допоможе побороти Росію

10 січня 2024 17:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський заявив, що співпраця України та Литви допоможе побороти Росію
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув до Литви, щоб зустрітися з президентом Гітанасом Науседою. Український лідер відзначив об'єднання двох країн у боротьбі з російським ворогом та подякував усьому народу Литви за підтримку та допомогу Україні.

Про це під час звернення до литовського народу у Вільнюсі повідомив Володимир Зеленський.

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Звернення Зеленського до литовського народу

За словами Зеленського, співпраця Литви та України є дуже сильною та вона допомагає нашій державі боротися з Росією і відстоювати свою незалежність.

"Коли ми разом, навіть холод відступає", — наголосив президент. 

Також глава держави підкреслив, що в той час, коли триває найбільша війна у східній Європі не можна залишатися осторонь.

"Вневнений, відступить і Росія. Поки не знаємо - коли і як, але це станеться. Наша свобода візьме гору. Буде такий день, це буде перший день після війни. Усім зараз небезпечно бути тихими, залишатись у тіні. Коли всі допомагають одному, свобода кожного виграє", — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не заспокоїться, поки не знищить усю Україну. Цивілізований світ має протистояти цим намірам.

Додамо, під час офіційного візиту до Литви президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колегою Гітанасом Науседою. У центрі переговорів буде тема успіху України у війні проти Росії.

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