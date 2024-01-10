Зеленський закликав партнерів разом зупинити Путіна

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Укріфнорм

Російський диктатор Володимир Путін не заспокоїться, поки не знищить усю Україну. Цивілізований світ має протистояти цим намірам.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на прессконференції у столиці Литви Вільнюсі в середу, 10 січня.

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На думку Зеленського, невпевненість західних партнерів у наданні військової і фінансової допомоги Україні тільки додає хоробрості і сили Росії.

"Російський президент поки не зруйнує Україну — він не заспокоїться. Після України ви прекрасно знаєте, у кого наступні ризики", — заявив Зеленський.

Глава держави переконаний, що якщо Україна не вистоїть у війні, то наступними жертвами стануть Литва, Латвія, Естонія і Молдова.

"Він (Путін. — ред.) не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його", — зазначив президент України.

За словами Зеленського, Україна довела, що Росію можна зупинити, а тепер вона має довести, що здатна вирвати в Росії справедливий мир. Він переконаний, що у 2024 рік стане вирішальним для України і її партнерів.

Раніше ми повідомляли, що у рамках візиту до Литви президент України Володимир Зеленський назвав два чинники, які хоче отримати на шляху до НАТО. За його словами, хочеться отримати систему оборони для своєї країни.

Нагадаємо, що сьогодні український президент Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Литви. Він зустрінеться з низкою чиновників Вільнюса та обговорить співпрацю в галузі РЕБ та дронів, ситуацію з безпекою тощо.