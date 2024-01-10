Зеленский призвал партнеров вместе остановить Путина
Российский диктатор Владимир Путин не успокоится, пока не уничтожит всю Украину. Цивилизованный мир должен противостоять этим намерениям.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в столице Литвы Вильнюсе в среду, 10 января.
Путин не остановится
По мнению Зеленского, неуверенность западных партнеров в предоставлении военной и финансовой помощи Украине только придает храбрости и силы России.
"Российский президент пока не разрушит Украину – он не успокоится. После Украины вы прекрасно знаете, у кого следующие риски", — заявил Зеленский.
Глава государства убежден, что если Украина не устоит в войне, то следующими жертвами станут Литва, Латвия, Эстония и Молдова.
"Он (Путин — ред.) не закончит это, пока мы все вместе не закончим его", — отметил президент Украины.
По словам Зеленского, Украина доказала, что Россию можно остановить, а теперь она должна доказать, что способна вырвать у России справедливый мир. Он убежден, что в 2024 станет решающим для Украины и ее партнеров.
Ранее мы сообщали, что в рамках визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский назвал два фактора, желающих получить на пути в НАТО. По его словам, хочется получить систему обороны своей стране.
Напомним, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Литву. Он встретится с рядом чиновников Вильнюса и обсудит сотрудничество в области РЭБ и дронов, ситуацию с безопасностью и т.д.
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