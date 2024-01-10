Зеленский призвал партнеров вместе остановить Путина

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Укрифнорм

Российский диктатор Владимир Путин не успокоится, пока не уничтожит всю Украину. Цивилизованный мир должен противостоять этим намерениям.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в столице Литвы Вильнюсе в среду, 10 января.

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По мнению Зеленского, неуверенность западных партнеров в предоставлении военной и финансовой помощи Украине только придает храбрости и силы России.

"Российский президент пока не разрушит Украину – он не успокоится. После Украины вы прекрасно знаете, у кого следующие риски", — заявил Зеленский.

Глава государства убежден, что если Украина не устоит в войне, то следующими жертвами станут Литва, Латвия, Эстония и Молдова.

"Он (Путин — ред.) не закончит это, пока мы все вместе не закончим его", — отметил президент Украины.

По словам Зеленского, Украина доказала, что Россию можно остановить, а теперь она должна доказать, что способна вырвать у России справедливый мир. Он убежден, что в 2024 станет решающим для Украины и ее партнеров.

Ранее мы сообщали, что в рамках визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский назвал два фактора, желающих получить на пути в НАТО. По его словам, хочется получить систему обороны своей стране.

Напомним, что сегодня украинский президент Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Литву. Он встретится с рядом чиновников Вильнюса и обсудит сотрудничество в области РЭБ и дронов, ситуацию с безопасностью и т.д.