Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Зеленский заявил, что сотрудничество Украины и Литвы поможет побороть Россию arrow

Зеленский заявил, что сотрудничество Украины и Литвы поможет побороть Россию

10 января 2024 17:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский заявил, что сотрудничество Украины и Литвы поможет побороть Россию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео Новини.LIVE
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву, чтобы встретиться с президентом Гитанасом Науседой. Украинский лидер отметил объединение двух стран в борьбе с российским врагом и поблагодарил весь народ Литвы за поддержку и помощь Украине.

Об этом во время обращения к литовскому народу в Вильнюсе сообщил Владимир Зеленский.

Читайте также:

Обращение Зеленского к литовскому народу

По словам Зеленского, сотрудничество Литвы и Украины очень сильно и оно помогает нашему государству бороться с Россией, и отстаивать свою независимость.

"Когда мы вместе, даже холод отступает", — подчеркнул президент.

Также глава государства отметил, что в то время, когда продолжается самая большая война в восточной Европе, нельзя оставаться в стороне.

"Внезапно, отступит и Россия. Пока не знаем — когда и как, но это произойдет. Наша свобода возьмет верх. Будет такой день, это будет первый день после войны. Всем сейчас опасно быть тихими, оставаться в тени. Когда все помогают друг другу, свобода каждого выигрывает", — заметил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не успокоится, пока не уничтожит всю Украину. Цивилизованный мир должен противостоять этим намерениям.

Добавим, во время официального визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с коллегой Гитанасом Науседой. В центре переговоров будет тема успеха Украины в войне против России.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме