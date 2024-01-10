Зеленский заявил, что сотрудничество Украины и Литвы поможет побороть Россию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Литву, чтобы встретиться с президентом Гитанасом Науседой. Украинский лидер отметил объединение двух стран в борьбе с российским врагом и поблагодарил весь народ Литвы за поддержку и помощь Украине.
Об этом во время обращения к литовскому народу в Вильнюсе сообщил Владимир Зеленский.
Обращение Зеленского к литовскому народу
По словам Зеленского, сотрудничество Литвы и Украины очень сильно и оно помогает нашему государству бороться с Россией, и отстаивать свою независимость.
"Когда мы вместе, даже холод отступает", — подчеркнул президент.
Также глава государства отметил, что в то время, когда продолжается самая большая война в восточной Европе, нельзя оставаться в стороне.
"Внезапно, отступит и Россия. Пока не знаем — когда и как, но это произойдет. Наша свобода возьмет верх. Будет такой день, это будет первый день после войны. Всем сейчас опасно быть тихими, оставаться в тени. Когда все помогают друг другу, свобода каждого выигрывает", — заметил Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не успокоится, пока не уничтожит всю Украину. Цивилизованный мир должен противостоять этим намерениям.
Добавим, во время официального визита в Литву президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с коллегой Гитанасом Науседой. В центре переговоров будет тема успеха Украины в войне против России.
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