Зеленский прибыл с визитом в Эстонию

Владимир Зеленский с визитом в Эстонии. Фото: twitter/Tsahkna

Президент Украины Владимир Зеленский 11 января прибыл с визитом в Эстонию. Он встретится с рядом чиновников страны и проведет переговоры.

Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

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"Большая честь приветствовать добрых друзей и союзников Владимира Зеленского и Дмитрия Кулебу в Таллинне. Мы даем мощный сигнал и заверение Украине, что Эстония твердо стоит на их стороне, и вместе мы победим в этой войне", — написал эстонский министр.

Отметим, вчера, когда глава государства приехал с необъявленным визитом в Литву, он сообщил, что намерен еще посетить Эстонию и Латвию.

Визит Зеленского в Литву — последние события

Напомним, 10 января Зеленский прибыл в Литву. Он провел встречу с президентом страны Гитанасом Науседой, где тот с радостью сообщил об одобрении Литвой нового пакета военной помощи стоимостью в 200 миллионов евро.

Также глава государства встретился со спикершей Сейма Литвы Викторией Чмилите-Нильсен, а также с ее заместителями, главами парламентских комитетов и руководителями крупнейших фракций литовского парламента. Высокопоставленные чиновники обсудили дальнейшую поддержку украинской интеграции в НАТО и пути привлечения к ответственности России за совершенные ею преступления на территории Украины.

Кроме того, президент Украины встретился с украинской общиной в Вильнюсе. Встреча прошла в Украинском центре. Он подчеркнул, что украинцы ценят всю помощь, оказываемую Литвой.