Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Зеленский завтра прибудет с рабочим визитом в Швейцарию arrow

Зеленский завтра прибудет с рабочим визитом в Швейцарию

14 января 2024 21:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский завтра прибудет с рабочим визитом в Швейцарию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Швейцарию. Эта поездка состоится завтра, 15 января.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

Читайте также:

Что известно о предстоящем визите главы государства

Во время визита Зеленский встретится с руководителями обеих палат парламента, лидерами партии и президентом Швейцарии.

Также он станет участником Всемирного экономического форума и проведет двусторонние встречи.

візит Зеленського до Швейцарії
Скриншот сообщения из Telegram ОП

Отношения между странами

Отметим, что в швейцарском Давосе идет встреча советников по нацбезопасности по Формуле мира. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку.

Также мы писали, что Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Швейцарии в 2024 году Виолой Амхерд. Лидеры обсудили подготовку к встрече советников по Формуле мира для Украины в Давосе.

Владимир Зеленский
Швейцария
Давос
экономика
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме