Зеленский завтра прибудет с рабочим визитом в Швейцарию
Президент Украины Владимир Зеленский совершит рабочий визит в Швейцарию. Эта поездка состоится завтра, 15 января.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Что известно о предстоящем визите главы государства
Во время визита Зеленский встретится с руководителями обеих палат парламента, лидерами партии и президентом Швейцарии.
Также он станет участником Всемирного экономического форума и проведет двусторонние встречи.
Отношения между странами
Отметим, что в швейцарском Давосе идет встреча советников по нацбезопасности по Формуле мира. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку.
Также мы писали, что Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Швейцарии в 2024 году Виолой Амхерд. Лидеры обсудили подготовку к встрече советников по Формуле мира для Украины в Давосе.
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