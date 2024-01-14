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Зустріч у Давосі — Єрмак висловив вдячність партнерам за підтримку

14 січня 2024 15:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зустріч у Давосі — Єрмак висловив вдячність партнерам за підтримку
Керівник ОП Андрій Єрмак, засновник Всесвітнього економічного форуму Клаус Шваб, Президент ВЕФ Берге Бренде та міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс. Фото: t.me/ermaka2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У швейцарському Давосі триває зустріч радників з нацбезпеки щодо Формули миру. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив вдячність партнерам за підтримку.

Про це Андрій Єрмак написав у своєму Telegram-каналі.

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"Подяка засновнику Всесвітнього економічного форуму Клаусу Швабу, Президенту ВЕФ Берге Бренду та Міністру закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассісу за їх підтримку", — наголосив керівник ОП.

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Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, у швейцарському Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру 14 січня. Серед учасників — 81 країна та міжнародна організація. 

Також ми писали, що співголовами конференції стануть федеральний радник Ігнаціо Кассіс та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наступного тижня може відвідати Швейцарію та має намір взяти участь у Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Візит залишатиметься непідтвердженим до останнього моменту та залежатиме від ситуації на фронті. 

Офіс президента
Андрій Єрмак
Швейцарія
Україна
Давос

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