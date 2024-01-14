Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Встреча в Давосе — Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку arrow

Встреча в Давосе — Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку

14 января 2024 15:51
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Встреча в Давосе — Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку
Руководитель ОП Андрей Ермак, основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, Президент ВЭФ Берге Бренде и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Фото: t.me/ermaka2022
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В швейцарском Давосе продолжается встреча советников по нацбезопасности относительно Формулы мира. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Кому поблагодарил Ермак

"Благодарность основателю Всемирного экономического форума Клаусу Швабу, Президенту ВЭФ Берге Бренду и Министру иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассису за их поддержку", — подчеркнул руководитель ОП.

null
Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в швейцарском Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира 14 января. Среди участников — 81 страна и международная организация.

Также мы писали, что сопредседателями конференции станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию и намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Визит будет оставаться неподтвержденным до последнего момента и будет зависеть от ситуации на фронте.

Офис президента
Андрей Ермак
Швейцария
Украина
Давос

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме