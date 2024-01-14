Встреча в Давосе — Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку
В швейцарском Давосе продолжается встреча советников по нацбезопасности относительно Формулы мира. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку.
Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.
Кому поблагодарил Ермак
"Благодарность основателю Всемирного экономического форума Клаусу Швабу, Президенту ВЭФ Берге Бренду и Министру иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассису за их поддержку", — подчеркнул руководитель ОП.
Напомним, в швейцарском Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира 14 января. Среди участников — 81 страна и международная организация.
Также мы писали, что сопредседателями конференции станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию и намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Визит будет оставаться неподтвержденным до последнего момента и будет зависеть от ситуации на фронте.
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