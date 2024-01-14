Встреча в Давосе — Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку

Руководитель ОП Андрей Ермак, основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб, Президент ВЭФ Берге Бренде и министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис. Фото: t.me/ermaka2022

В швейцарском Давосе продолжается встреча советников по нацбезопасности относительно Формулы мира. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку.

Об этом Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале.

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"Благодарность основателю Всемирного экономического форума Клаусу Швабу, Президенту ВЭФ Берге Бренду и Министру иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассису за их поддержку", — подчеркнул руководитель ОП.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, в швейцарском Давосе началась четвертая встреча советников по нацбезопасности по украинской Формуле мира 14 января. Среди участников — 81 страна и международная организация.

Также мы писали, что сопредседателями конференции станут федеральный советник Игнацио Кассис и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский на следующей неделе может посетить Швейцарию и намерен принять участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Визит будет оставаться неподтвержденным до последнего момента и будет зависеть от ситуации на фронте.