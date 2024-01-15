В Давосе обсудили влияние войны в Украине на экологическую безопасность мира

Участники форума в Давосе. Фото: официальный сайт Президента Украины

Одной из составляющих Формулы мира для Украины экологическая безопасность. Боевые действия, спровоцированные российскими захватчиками, нанесли ущерб экологии по всему миру.

Об этом сообщили на официальном сайте Президента Украины.

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Представители Германии, Финляндии, Болгарии и первый вице-премьер-министр Украины Юлия Свириденко и министр экологии Украины Руслан Стрелец продемонстрировали результаты деятельности рабочей группы по пункту "Экологическая безопасность".

Как отметил министр, выбросы парниковых газов, вызванные войной в Украине, превышают общий объем выбросов в Австрии.

"Год назад было 97 миллионов тонн выбросов CO 2 . Сегодня — 150 миллионов тонн СО 2 . Мировые усилия по достижению климатической нейтральности взорваны", — заявил он.

К тому же, как отметил Руслан Стрелец, воды, потерянной в результате подрыва российскими захватчиками дамбы Каховской ГЭС, хватило бы, чтобы обеспечить питьевой водой всю планету на два дня.

В этой связи было отмечено необходимость унифицировать методику подсчета убытков и внедрить определение "экоцид" в международное право.

Именно этим сейчас занимается Международная рабочая группа по экологическим последствиям войны под сопредседателем Андрея Ермака и экс-вице-премьер-министра, бывшего министерства иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем.

Маргот Вальстрем в своем выступлении подчеркнула, что оружие и его использование не только убивают людей, но и наносят прямой вред окружающей среде.

Экологически ценные территории оказались под оккупацией

Вальстрем сообщила, что с начала войны на Донбассе в 2014 году около 40% экологически ценных территорий Украины оказались под оккупацией. Большинство из них за последние два года полномасштабной войны. По оценкам экспертов, около 10% всей территории Украины получили ущерб.

Маргот Вальстрем подчеркнула, что Украина является первой страной, которая определила приоритетность вопросов окружающей среды в мирном плане, а также признала, что будущее здоровье нации и безопасность будут частично определяться влиянием войны на окружающую среду.

Ранее мы сообщали, что в швейцарском Давосе идет встреча советников по нацбезопасности по Формуле мира. Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку.

Напомним, что Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с президентом Швейцарии в 2024 году Виолой Амхерд. Лидеры обсудили подготовку к встрече советников по Формуле мира для Украины в Давосе.