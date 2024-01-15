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В Давосе Швейцария и Украина подписали совместное коммюнике по безопасности

15 января 2024 17:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Давосе Швейцария и Украина подписали совместное коммюнике по безопасности
Пресс-конференция в Давосе. Иллюстративное фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Давосе Швейцария и Украина согласовали совместное пресс-комюнике. Произошло это сегодня, 15 января, по результатам консультаций между сопредседателями четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

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Благодаря этому было зафиксировано согласие, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности в мире и регионе, поэтому война против нашей страны является одним из главных дестабилизационных шагов на Земле.

Отметим, что корреспондент Новини.LIVE находится в Давосе, мы будем держать в курсе событий, которые будут происходить в Украинском доме.

"Из-за этого мирные усилия необходимо значительно нарастить, чтобы покончить с войной справедливым и всеобъемлющим путем. Задачей мирового сообщества является не только завершение войны, но и преодоление последствий всех тех кризисов, которые были ею порождены по всему миру", — отмечается в коммюнике.

Мир для Украины и мира

Кроме того, в документе говорится, что "всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир для Украины и всего мира" должен держаться на Уставе ООН, соответствующих резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН и главных принципах международного права.

"Эта встреча заложила необходимые предпосылки для подготовки встречи лидеров стран и правительств, которая может дать старт на высоком уровне для создания универсальной основы совместного видения и путей достижения всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира для Украины на основе Украинской формулы мира. Встреча лидеров может также дать начало тематическим встречам в разных странах на министерском, парламентском, экспертном и других уровнях для подготовки детальных предложений для лидеров", — добавили в коммюнике.

Напомним, сегодня в Давосе стартовал ежегодный экономический форум, на котором присутствуют представители около 100 стран, общественные деятели и бизнесмены. Война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и технологический прорыв искусственного интеллекта среди главных тем для обсуждения.

Швейцария
Украина
Давос
безопасность
война в Украине
Экономический форум
Министерство юстиции

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