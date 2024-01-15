Маркарова пояснила, чому для України інвестиції важливіші за допомогу

Посол України в США Оксана Маркарова та інші. Фото: Новини.LIVE

У Давосі проходить Український Дім, який є частиною щорічного Всесвітнього економічного форуму. Серед присутніх на дискусійній панелі у Швейцарії є посол України в США Оксана Маркарова. Дипломатка назвала найголовнішим викликом для України отримання фінансової та військової допомоги від іноземних партнерів.

Як повідомляє кореспондент Новини.LIVE, вона сказала про це на дискусійній панелі Український Дім у Давосі.

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Заяви Маркарової на Українському Домі в Давосі

За словами Маркарової, російські окупанти все частіше завдають ударів по Україні та намагаються знищити інфраструктуру та населення держави, однак загарбникам це не вдається зробити.

Звичайно, як зазначила посол, відбивати атаки ворога вдається завдяки допомозі від іноземних партнерів. Однак ті пакети допомоги, на які Україна очікувала в жовтні, затримуються.

На дискусійній панелі у Давосі Маркарова підкреслила, що цьогоріч буде багато великих подій, зокрема вибори у декількох країнах, проте війна в Україні триває і зосередитися потрібно саме на ній.

"Обговорення допомоги тривають, а вона нам потрібна вже на вчора. Підтримка потрібна і на бюджетній царині. Маємо залучати інвестиції і бути самоокупними. Найважливіший виклик для України: отримати допомогу та підтримку", — наголосила дипломатка.

Посол України в США Оксана Маркарова та інші. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Давосі розпочав роботу щорічний економічний форум, на якому присутні представники близько 100 країн, громадські діячі та бізнесмени. Війна в Україні, конфлікт на Близькому Сході та технологічний прорив.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 січня, прибув до Давосу. Він зустрівся з президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхард.