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Зеленський у Давосі зустрівся із Президенткою Швейцарської Конфедерації Амхерд

15 січня 2024 17:10
оновлено: 17:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Володимир Зеленський 15 січня прибув в Давос
Президент України Володимир Зеленський та президентка Швейцарії Віола Амхерд. Фото: скриншот з відео Зеленського
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 січня прибув до Давосу. Він зустрівся із президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхард.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Сьогодні у Давосі розпочав роботу щорічний економічний форум, на якому присутні представники близько 100 країн, громадські діячі та бізнесмени. Війна в Україні, конфлікт на Близькому Сході та технологічний прорив штучного інтелекту — серед головних тем для обговорення.

Кореспондент Новини.LIVE знаходиться у Давосі, ми триматимемо у курсі подій, які відбуватимуться в Українському домі.

Український дім на Всесвітньому економічному форумі у Давосі
Український дім на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Фото: Новини.LIVE
Український дім на Всесвітньому економічному форумі у Давосі
Український дім на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, щорічний економічний форум у Давосі триватиме з 15 по 19 січня. Цьогоріч у форумі візьмуть участь понад 300 громадських діячів, 40 міністрів закордонних справ та близько 1000 компаній. Також будуть присутні глави держав і урядів країн Африки, Азії; а ще держсекретар США Антоні Блінкен, радник з національної безпеки Джейк Салліван, а також представники Сенату і Палати представників американського Конгресу.

Додамо, під зустрічі у Давосі 14 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спільно з представником Великої Британії презентували пункт "Недопущення ескалації війни та повторення агресії". В Україні прагнують, щоб формула стала глобальною.

Володимир Зеленський
переговори
Швейцарія
Україна
Давос

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