Володимир Зеленський 15 січня прибув в Давос

Зеленський у Давосі зустрівся із Президенткою Швейцарської Конфедерації Амхерд
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 15 січня прибув до Давосу. Він зустрівся із президенткою Швейцарської Конфедерації Віолою Амхард.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Візит Зеленського до Швейцарії
Сьогодні у Давосі розпочав роботу щорічний економічний форум, на якому присутні представники близько 100 країн, громадські діячі та бізнесмени. Війна в Україні, конфлікт на Близькому Сході та технологічний прорив штучного інтелекту — серед головних тем для обговорення.
Кореспондент Новини.LIVE знаходиться у Давосі, ми триматимемо у курсі подій, які відбуватимуться в Українському домі.
Нагадаємо, щорічний економічний форум у Давосі триватиме з 15 по 19 січня. Цьогоріч у форумі візьмуть участь понад 300 громадських діячів, 40 міністрів закордонних справ та близько 1000 компаній. Також будуть присутні глави держав і урядів країн Африки, Азії; а ще держсекретар США Антоні Блінкен, радник з національної безпеки Джейк Салліван, а також представники Сенату і Палати представників американського Конгресу.
Додамо, під зустрічі у Давосі 14 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спільно з представником Великої Британії презентували пункт "Недопущення ескалації війни та повторення агресії". В Україні прагнують, щоб формула стала глобальною.
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