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Зеленский в Давосе встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Амхерд

15 января 2024 17:10
обновлено: 17:22
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Владимир Зеленский 15 января прибыл в Давос
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Швейцарии Виола Амхерд. Фото: скриншот из видео Зеленского
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 января, прибыл в Давос. Он встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхард.

Об этом сообщил Владимир Зеленский.

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Сегодня в Давосе приступил к работе ежегодный экономический форум, на котором присутствуют представители около 100 стран, общественные деятели и бизнесмены. Война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и технологический прорыв искусственного интеллекта среди главных тем для обсуждения.

Корреспондент Новини.LIVE находится в Давосе, мы будем держать в курсе событий, которые будут проходить в Украинском доме.

Украинский дом на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Украинский дом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Фото: Новини.LIVE
Украинский дом на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Украинский дом на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ежегодный экономический форум в Давосе продлится с 15 по 19 января. В этом году в форуме примут участие более 300 общественных деятелей, 40 министров иностранных дел и около 1000 компаний. Также будут присутствовать главы государств и правительств стран Африки, Азии; а также госсекретарь США Антони Блинкен, советник национальной безопасности Джейк Салливан, а также представители Сената и Палаты представителей американского Конгресса.

Добавим, во время встречи в Давосе 14 января руководитель Офиса Президента Андрей Ермак совместно с представителем Великобритании презентовали пункт "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии". В Украине стремятся, чтобы формула стала глобальной.

Владимир Зеленский
переговоры
Швейцария
Украина
Давос

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