Єрмак у Давосі представив пункт "Недопущення ескалації війни"

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Під зустрічі у Давосі 14 січня керівник Офісу Президента Андрій Єрмак спільно з представником Великої Британії презентували пункт "Недопущення ескалації війни та повторення агресії". В Україні прагнують, щоб формула стала глобальною.

Про це йдеться на сайті президента України.

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Пункт "Недопущення ескалації війни"

Як розповів радник ОП Андрій Єрмак, проєкт у подальшому ліг в основу Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої в липні 2023 року у Вільнюсі.

"Два дні тому в Києві лідери України та Великої Британії підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки, яка стала першим документом на виконання Вільнюської декларації. Керівник Офісу Президента акцентував, що угода між Україною та Великою Британією — це змістовний документ, який охоплює всі важливі питання співпраці. Ця угода є гарним прикладом для інших 30 підписантів Спільної декларації G7", — вказано у повідомленні.

Єрмак зазначає, що важливо, щоб країни за межами європейського регіону та Північної Америки зрозуміли, що жорстока агресивна війна, яку Росія розв’язала проти України, має глобальні наслідки й зачіпає кожну державу у світі.

"Ми хочемо, щоб наша Формула стала глобальною. Ми хочемо, щоб весь світ використовував наш досвід, вчився на наших уроках, використовував наші інструменти й готові рішення. Щоб можна було запобігти будь-якій іншій агресії в будь-якій іншій частині світу", – зауважив Андрій Єрмак та додав, що справедливий, тривалий і стійкий мир можливий лише за умови нашої єдності.

Україна продовжує працювати з партнерами щодо забезпечення приєднання до декларації більшої кількості країн, і не лише Європейського континенту, а й за його межами.

"Кінцевим результатом реалізації цього пункту має стати оновлення загальної структури безпеки в євроатлантичному регіоні та світі на основі досвіду України з урахуванням особливостей кожного регіону", — наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Нагадаємо, Україна хоче залучити Китай до участі у мирних перемовинах. Саме ця мирна угода, може покласти край війні між Росією та Україною.