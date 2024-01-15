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У Зеленського зробили заяву щодо участі Китаю у мирних перемовинах

15 січня 2024 05:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
У Зеленського зробили заяву щодо участі Китаю у мирних перемовинах
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі у Давосі. Фото: Офіс президента
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Україна хоче залучити Китай до участі у мирних перемовинах. Саме ця мирна угода, може покласти край війні між Росією та Україною.

Про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає HLN.

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Китай може стати посередником у перемовинах

Як передає видання, Китай є важливим посередником у мирних перемовинах.

"Цього тижня в Давосі перебуватимуть президент України Володимир Зеленський і прем'єр Держради Китаю Лі Цянь. У рамках Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) у Давосі зібралися провідні міжнародні діячі політики та бізнесу", — йдеться у повідомленні.

Крім того, візит президент Всесвітнього економічного форуму Берге Бренде підтвердив візит Зеленського.

Форум у Давосі — що відомо

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров заявив, що українська Формула миру, яку запропонував Президент Володимир Зеленський, вже об'єднала 83 країни світу. Також під час зустрічі він презентував шостий пункт української Формули миру щодо виведення військ РФ та запропонував створити щодо цього спеціальну робочу групу. 

Додамо, у швейцарському Давосі триває зустріч радників з нацбезпеки щодо Формули миру. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак висловив вдячність партнерам за підтримку.

Володимир Зеленський
Офіс президента
Китай
Андрій Єрмак

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