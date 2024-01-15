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У Зеленского сделали заявление об участии Китая в мирных переговорах

15 января 2024 05:35
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
У Зеленского сделали заявление об участии Китая в мирных переговорах
Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече в Давосе. Фото: Офис президента
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Украина хочет привлечь Китай к участию в мирных переговорах. Именно это мирное соглашение может положить конец войне между Россией и Украиной.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает HLN.

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Китай является важным посредником в мирных переговорах.

"На этой неделе в Давосе будут находиться президент Украины Владимир Зеленский и премьер Госсовета Китая Ли Цянь. В рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе собрались ведущие международные деятели политики и бизнеса", — говорится в сообщении.

Кроме того, визит в президент Всемирного экономического форума Берге Бренде подтвердил визит Зеленского.

Форум в Давосе – что известно

Напомним, министр обороны Рустем Умеров заявил, что украинская Формула мира, предложенная Президентом Владимиром Зеленским, уже объединила 83 страны мира. Также во время встречи он презентовал шестой пункт украинской Формулы мира по выводу войск РФ и предложил создать по этому поводу специальную рабочую группу.

Добавим, в швейцарском Давосе продолжается встреча советников по национальной безопасности относительно Формулы мира. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил благодарность партнерам за поддержку.

Владимир Зеленский
Офис президента
Китай
Андрей Ермак

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