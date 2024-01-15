Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow Ермак в Давосе представил пункт "Недопущение эскалации войны" arrow

Ермак в Давосе представил пункт "Недопущение эскалации войны"

15 января 2024 06:40
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Ермак в Давосе представил пункт "Недопущение эскалации войны"
Глава ОП Андрей Ермак. Фото: Офис президента
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Во встрече в Давосе 14 января руководитель Офиса Президента Андрей Ермак совместно с представителем Великобритании презентовали пункт "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии". В Украине стремятся, чтобы формула стала глобальной.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Читайте также:

Пункт "Недопущение эскалации войны"

Как рассказал советник ОП Андрей Ермак, проект в дальнейшем лег в основу Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой в июле 2023 года в Вильнюсе.

"Два дня назад в Киеве лидеры Украины и Великобритании подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое стало первым документом на выполнение Вильнюсской декларации. Руководитель Офиса Президента акцентировал, что соглашение между Украиной и Великобританией — это содержательный документ, охватывающий все важные вопрос сотрудничества. Это соглашение является хорошим примером для остальных 30 подписантов Совместной декларации G7", — говорится в сообщении.

Ермак отмечает, что важно, чтобы страны вне европейского региона и Северной Америки поняли, что жестокая агрессивная война, которую Россия развязала против Украины, имеет глобальные последствия и затрагивает каждое государство в мире.

"Мы хотим, чтобы наша Формула стала глобальной. Мы хотим, чтобы весь мир использовал наш опыт, учился на наших уроках, использовал наши инструменты и готовые решения. Чтобы можно было предотвратить любую другую агрессию в любой другой части мира", — заметил Андрей Ермак и добавил, что справедливый, длительный и устойчивый мир возможен только при условии нашего единства.

Украина продолжает работать с партнерами по обеспечению присоединения к декларации большего количества стран и не только Европейского континента, но и за его пределами.

"Конечным результатом реализации этого пункта должно стать обновление общей структуры безопасности в евроатлантическом регионе и мире на основе опыта Украины с учетом особенностей каждого региона", - подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента.

Напомним, Украина хочет привлечь Китай к участию в мирных переговорах. Именно это мирное соглашение может положить конец войне между Россией и Украиной.

война
Андрей Ермак
Давос
эскалация

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

Актуальное по теме