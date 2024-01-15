Ермак в Давосе представил пункт "Недопущение эскалации войны"

Глава ОП Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Во встрече в Давосе 14 января руководитель Офиса Президента Андрей Ермак совместно с представителем Великобритании презентовали пункт "Недопущение эскалации войны и повторения агрессии". В Украине стремятся, чтобы формула стала глобальной.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Читайте также:

Пункт "Недопущение эскалации войны"

Как рассказал советник ОП Андрей Ермак, проект в дальнейшем лег в основу Совместной декларации G7 о поддержке Украины, принятой в июле 2023 года в Вильнюсе.

"Два дня назад в Киеве лидеры Украины и Великобритании подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, которое стало первым документом на выполнение Вильнюсской декларации. Руководитель Офиса Президента акцентировал, что соглашение между Украиной и Великобританией — это содержательный документ, охватывающий все важные вопрос сотрудничества. Это соглашение является хорошим примером для остальных 30 подписантов Совместной декларации G7", — говорится в сообщении.

Ермак отмечает, что важно, чтобы страны вне европейского региона и Северной Америки поняли, что жестокая агрессивная война, которую Россия развязала против Украины, имеет глобальные последствия и затрагивает каждое государство в мире.

"Мы хотим, чтобы наша Формула стала глобальной. Мы хотим, чтобы весь мир использовал наш опыт, учился на наших уроках, использовал наши инструменты и готовые решения. Чтобы можно было предотвратить любую другую агрессию в любой другой части мира", — заметил Андрей Ермак и добавил, что справедливый, длительный и устойчивый мир возможен только при условии нашего единства.

Украина продолжает работать с партнерами по обеспечению присоединения к декларации большего количества стран и не только Европейского континента, но и за его пределами.

"Конечным результатом реализации этого пункта должно стать обновление общей структуры безопасности в евроатлантическом регионе и мире на основе опыта Украины с учетом особенностей каждого региона", - подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента.

Напомним, Украина хочет привлечь Китай к участию в мирных переговорах. Именно это мирное соглашение может положить конец войне между Россией и Украиной.