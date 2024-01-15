Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow День arrow Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Давоському форумі arrow

Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Давоському форумі

15 січня 2024 14:06
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Давоському форумі
Президент України Володимир Зеленський у Швейцарії. Фото: Keystone/Alessandro Della Valle/Pool via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Він зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Зеленський у Швейцарії

За словами глави держави, у Берні він проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, а також президенткою Віолою Амхерд.

Зеленський подякує за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він вірить, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир. 

"Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України", — розповів Зеленський.

Президент проведе у Давосі важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку євроатлантичної інтеграції України, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші два тижні січня додали нашій державі більше сил та можливостей. За його словами, протягом цього часу було погоджено нові військові пакети підтримки для українських військових.

Також ми писали, що у швейцарському Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру 14 січня. Серед учасників — 81 країна та міжнародна організація. 

Володимир Зеленський
Швейцарія
Україна
Давос
президент

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі