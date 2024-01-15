Зеленський прибув до Швейцарії для участі у Давоському форумі

Президент України Володимир Зеленський у Швейцарії. Фото: Keystone/Alessandro Della Valle/Pool via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії. Він зустрінеться з лідерами країни та візьме участь у Давоському форумі.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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За словами глави держави, у Берні він проведе переговори з головами обох палат парламенту, керівниками партій і фракцій, а також президенткою Віолою Амхерд.

Зеленський подякує за принципову підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він вірить, що участь Швейцарії у Формулі миру та її відповідний досвід допоможуть наблизити справедливий мир.

"Також говоритиму про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України", — розповів Зеленський.

Президент проведе у Давосі важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку євроатлантичної інтеграції України, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що перші два тижні січня додали нашій державі більше сил та можливостей. За його словами, протягом цього часу було погоджено нові військові пакети підтримки для українських військових.

Також ми писали, що у швейцарському Давосі розпочалася четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української Формули миру 14 січня. Серед учасників — 81 країна та міжнародна організація.