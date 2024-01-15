Зеленский прибыл в Швейцарию для участия в Давосском форуме

Президент Украины Владимир Зеленский в Швейцарии Фото: Keystone/Alessandro Della Valle/Pool via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Он встретится с лидерами страны и примет участие в Давосском форуме.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

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По словам главы государства, в Берне он проведет переговоры с председателями обеих палат парламента, руководителями партий и фракций, а также президентом Виолой Амхерд.

Зеленский поблагодарит принципиальную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он верит, что участие Швейцарии в Формуле мира и ее опыт помогут приблизить справедливый мир.

"Также буду говорить о возвращении похищенных детей, санкциях и поиске механизмов для использования замороженных российских активов, сотрудничестве по гуманитарному разминированию, финансовой поддержке и восстановлению Украины", — рассказал Зеленский.

Президент проведет в Давосе важные двусторонние встречи с представителями ЕС и НАТО, чтобы поддержать динамику евроатлантической интеграции Украины, а также с лидерами государств и крупных бизнесов, чтобы усилить оборонную и экономическую устойчивость.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первые две недели января придали нашему государству больше сил и возможностей. По его словам, в течение этого времени были согласованы новые военные пакеты поддержки для украинских военных.

Также мы писали, что в швейцарском Давосе началась четвертая встреча советников по национальной безопасности по украинской Формуле мира 14 января. Среди участников — 81 страна и международная организация.