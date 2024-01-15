Маркарова объяснила, почему для Украины инвестиции важнее помощи

Посол Украины в США Оксана Маркарова и другие. Фото: Новини.LIVE

В Давосе проходит Украинский Дом, являющийся частью ежегодного Всемирного экономического форума. Среди собравшихся на дискуссионной панели в Швейцарии присутствует посол Украины в США Оксана Маркарова. Дипломат назвала главным вызовом для Украины получение финансовой и военной помощи от иностранных партнеров.

Как сообщает корреспондент Новини.LIVE, об этом она сказала на дискуссионной панели Украинский Дом в Давосе.

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По словам Маркаровой, российские оккупанты все чаще наносят удары по Украине и пытаются уничтожить инфраструктуру и население государства, однако этого захватчиками не удается сделать.

Конечно, как отметила посол, отбивать атаки врага удается благодаря помощи иностранных партнеров. Однако те пакеты помощи, которые Украина ожидала в октябре, задерживаются.

На дискуссионной панели в Давосе Маркарова подчеркнула, что в этом году будет много больших событий, в частности выборы в нескольких странах, однако война в Украине продолжается и сосредоточиться нужно именно на ней.

"Обсуждения помощи продолжаются, а она нам нужна уже на вчера. Поддержка нужна и в бюджетной сфере. Должны привлекать инвестиции и быть самоокупаемыми. Важнейший вызов для Украины — получить помощь и поддержку", — подчеркнула дипломат.

Посол Украины в США Оксана Маркарова и другие. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Давосе стартовал ежегодный экономический форум, на котором будут присутствовать представители около 100 стран, общественные деятели и бизнесмены. Война в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и технологический прорыв искусственного интеллекта среди главных тем для обсуждения.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 15 января, прибыл в Давос. Он встретился с президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхард.