Как прошел первый день дискуссионной панели Украинский Дом в Давосе — итоги Новини.LIVE

Украинский Дом в Давосе. Фото: Новини.LIVE

В Давосе, Швейцария 15 января начался Всемирный экономический форум. Сегодня была открыта дискуссионная панель Украинский Дом. Среди собравшихся присутствовала посол Украины в США Оксана Маркарова, а также заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Новини.LIVE подвели итоги первого дня дискуссионной панели Украинский Дом в Давосе.

Читайте также:

Что произошло 15 января на дискуссионной панели Украинский Дом в Давосе

На открытии события присутствовала посол Украины в США Оксана Маркарова. Она подчеркнула необходимость предоставления Украине военной и политической помощи, а также поддержку в безопасности со стороны США. Также еще раз подчеркнула, что России не нужны никакие переговоры с Украиной, поскольку это будет пауза для ее подготовки к следующему мощному удару по Украине.

Кроме Маркаровой, был заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма. Также не анонсировано в зрительном зале, как сообщает корреспондент Новини.LIVE, заметили генерала США Марка Милли. Маркарова поблагодарила его за большую поддержку Украины в войне против России.

Главным событием сегодняшнего дня стало сообщение Офиса Президента Украины о том, что Швейцария будет принимать глобальный саммит мира относительно Формулы мира Владимира Зеленского.

Уже завтра ожидается, что Владимир Зеленский прибудет в Украинский Дом вместе со своим коллегой президентом Польши Анджеем Дудой.

Напомним, по словам Оксаны Маркаровой на дискуссионной панели Украинский Дом в Давосе, российские оккупанты все чаще наносят удары по Украине и пытаются уничтожить инфраструктуру и население государства, однако захватчикам это не удается сделать.

Добавим, в Давосе Швейцария и Украина согласовали совместное прескомюнике. Произошло это 15 января, по результатам консультаций между сопредседателями четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике.