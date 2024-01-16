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Зеленський з Столтенбергом у Давосі поговорили про посилення української ППО

16 січня 2024 11:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський з Столтенбергом у Давосі поговорили про посилення української ППО
Володимир Зеленський та Єнс Столтенберг. Фото: Офіс Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Давосі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО. Він подякував Єнсу Столтенбергу за стійку підтримку з боку Альянсу в боротьбі України проти російських загарбників.

Про це повідомили в Офісі Президента України.

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Зустріч Зеленського і Столтенберга

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Зустріч Володимира Зеленського та Єнса Столтенберга. Фото: Офіс Президента

Передусім Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили ситуацію на полі бою. Президент розповів про масовані російські обстріли українських міст, які мали місце останні тижні. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.

Окрім того, Зеленський і Столтенберг обговорили інші оборонні потреби України.

Було відзначено важливість підписання двосторонньої Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією в межах Спільної декларації G7, яку ухвалили на попередньому саміті НАТО у Вільнюсі.

Приєднання до НАТО

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Переговори Зеленського і Столтенберга. Фото: Офіс Президента

Президент також розповів про продовження роботи над аналогічними документами з іншими партнерами і відзначив важливість невідкладного підписання таких угод, які увійдуть у силу до вступу України в НАТО.

Крім того, Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг обговорили підготовку наступного саміту Альянсу у Вашингтоні. Глава держави наголосив, що Україна очікує ухвалення рішень, які наблизять мить її приєднання до НАТО.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, на другий день проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі, перед його учасниками виступить Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, планується почати підготовку до зустрічі щодо реалізації української Формули миру.

Володимир Зеленський
НАТО
Україна
Давос
Єнс Столтенберг

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