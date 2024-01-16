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Зеленский со Столтенбергом в Давосе побеседовали об усилении украинской ПВО

16 января 2024 11:09
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Зеленский со Столтенбергом в Давосе побеседовали об усилении украинской ПВО
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО. Он поблагодарил Йенса Столтенберга за устойчивую поддержку со стороны Альянса в борьбе Украины против российских захватчиков.

Об этом сообщили в Офисе Президента Украины.

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Встреча Зеленского и Столтенберга

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Встреча Владимира Зеленского и Йенса Столтенберга. Фото: Офис Президента

В первую очередь Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили ситуацию на поле боя. Президент рассказал о массированных российских обстрелах украинских городов, которые имели место последние недели. Глава государства отметил важность дальнейшего усиления украинской системы противовоздушной обороны.

Кроме того, Зеленский и Столтенберг обсудили другие оборонные нужды Украины.

Была отмечена важность подписания двустороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках Совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.

Присоединение к НАТО

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Переговоры Зеленского и Столтенберга. Фото: Офис Президента

Президент также рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими партнерами и отметил важность безотлагательного подписания соглашений, которые вступят в силу до вступления Украины в НАТО.

Кроме того, Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг обсудили подготовку следующего саммита Североатлантического союза в Вашингтоне. Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает принятия решений, которые приблизят момент ее присоединения к НАТО.

Ранее мы сообщали, что сегодня, во второй день проведения Всемирного экономического форума в Давосе, перед его участниками выступит Президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, планируется начать подготовку к встрече по реализации украинской Формулы мира.

Владимир Зеленский
НАТО
Украина
Давос
Йенс Столтенберг

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