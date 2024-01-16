Встреча Зеленского и Столтенберга в Давосе — прямой эфир Новини.LIVE

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе Президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсуждают помощь Украине и ее восстановление в долгосрочной перспективе.

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О чем эфир

Президент Украины Владимир Зеленский и другие официальные лица Украины и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ведут диалог о том, какая немедленная помощь необходима Украине.

Также они стремятся определить эффективную роль лидеров глобального частного и государственного секторов в долгосрочном восстановлении страны.

Ранее мы сообщали, что сегодня, во второй день проведения Всемирного экономического форума в Давосе, перед его участниками выступит Президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, планируется начать подготовку к встрече по реализации украинской Формулы мира.