Зустріч Зеленського та Столтенберга у Давосі — прямий ефір Новини.LIVE

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На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорюють допомогу Україні та її відбудову у довгостроковій перспективі.

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Президент України Володимир Зеленський та інші офіційні особи України та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ведуть діалог щодо того, яка негайна допомога потрібна Україні.

Також вони прагнуть визначити ефективну роль лідерів глобального приватного та державного секторів у довгостроковій відбудові країни.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, на другий день проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі, перед його учасниками виступить Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, планується почати підготовку до зустрічі щодо реалізації української Формули миру.