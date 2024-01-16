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Зустріч Зеленського та Столтенберга у Давосі — прямий ефір Новини.LIVE

16 січня 2024 09:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зустріч Зеленського та Столтенберга у Давосі — прямий ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорюють допомогу Україні та її відбудову у довгостроковій перспективі.

Дивитися прямий ефір можна за посиланням.

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Президент України Володимир Зеленський та інші офіційні особи України та Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг ведуть діалог щодо того, яка негайна допомога потрібна Україні.

Також вони прагнуть визначити ефективну роль лідерів глобального приватного та державного секторів у довгостроковій відбудові країни.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, на другий день проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі, перед його учасниками виступить Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, планується почати підготовку до зустрічі щодо реалізації української Формули миру.

Володимир Зеленський
НАТО
Україна
Давос
Єнс Столтенберг

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