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Другий день форуму в Давосі — Зеленський виступить перед учасниками

16 січня 2024 08:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Другий день форуму в Давосі — Зеленський виступить перед учасниками
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні, на другий день проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі, перед його учасниками виступить Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, планується почати підготовку до зустрічі щодо реалізації української Формули миру.

Про це домовилися під час першого дня Форуму.

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Виступ Президента України

Зазначається, що очільник  української держави буде присутній особисто й виголосить спеціальну промову на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".

Напередодні заходу в Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань нацбезпеки та політрадників лідерів 81 держав. Делегація розглянула 5 пунктів Формули миру для України.

Всесвітній економічний форум у Давосі

Раніше ми повідомляли, що у Давосі, Швейцарія, 15 січня розпочався Всесвітній економічний форум. Сьогодні була відкрита дискусійна панель Український Дім. Серед присутніх була посол України у США Оксана Маркарова, а також заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

Додамо, що у Давосі Швейцарія та Україна погодили спільне прескомюніке. Сталося це 15 січня за результатами консультацій між співголовами четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики. 

Володимир Зеленський
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