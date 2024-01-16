Другий день форуму в Давосі — Зеленський виступить перед учасниками
Сьогодні, на другий день проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі, перед його учасниками виступить Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, планується почати підготовку до зустрічі щодо реалізації української Формули миру.
Про це домовилися під час першого дня Форуму.
Виступ Президента України
Зазначається, що очільник української держави буде присутній особисто й виголосить спеціальну промову на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".
Напередодні заходу в Давосі відбулася четверта зустріч радників із питань нацбезпеки та політрадників лідерів 81 держав. Делегація розглянула 5 пунктів Формули миру для України.
Всесвітній економічний форум у Давосі
Раніше ми повідомляли, що у Давосі, Швейцарія, 15 січня розпочався Всесвітній економічний форум. Сьогодні була відкрита дискусійна панель Український Дім. Серед присутніх була посол України у США Оксана Маркарова, а також заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.
Додамо, що у Давосі Швейцарія та Україна погодили спільне прескомюніке. Сталося це 15 січня за результатами консультацій між співголовами четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики.
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