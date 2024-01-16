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Второй день форума в Давосе — Зеленский выступит перед участниками

16 января 2024 08:41
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Второй день форума в Давосе — Зеленский выступит перед участниками
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня, во второй день проведения Всемирного экономического форума в Давосе, перед его участниками выступит Президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, планируется начать подготовку к встрече по реализации украинской Формулы мира.

Об этом договорились во время первого дня Форума.

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Выступление Президента Украины

Отмечается, что глава украинского государства будет присутствовать лично и произнесет специальную речь на панели "Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире".

В преддверии мероприятия в Давосе состоялась четвертая встреча советников по вопросам нацбезопасности и политсоветников лидеров 81 государства. Делегация рассмотрела пять пунктов Формулы мира для Украины.

Всемирный экономический форум в Давосе

Ранее мы сообщали, что в Давосе, Швейцария, 15 января начался Всемирный экономический форум. Сегодня была открыта дискуссионная панель Украинский Дом. Среди собравшихся была посол Украины в США Оксана Маркарова, а также заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

Добавим, что в Давосе Швейцария и Украина согласовали совместное прескомюнике. Произошло это 15 января по результатам консультаций между сопредседателями четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике.

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