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Дуда убежден, что начать процесс вступления Украины в НАТО можно до завершения войны

17 января 2024 09:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Дуда убежден, что начать процесс вступления Украины в НАТО можно до завершения войны
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото: Офис Президента
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Президент Польши Анджей Дуда убежден, что запустить присоединение Украины к НАТО можно до завершения войны. Тем не менее, он подчеркнул, что стать членом Альянса, пока продолжаются боевые действия, Украина не сможет.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на заявления Дуды по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Давосе.

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После встречи с Зеленским в Давосе польский лидер отметил, что будущее членство Украины очень важно для роста мощности всего НАТО. Кроме того, это важно и для безопасности Польши.

"Во время войны это невозможно, но я считаю, что Украина должна получить приглашение в НАТО, что запустит процесс обсуждения этого вопроса в национальных парламентах стран-членов Альянса", — заявил Дуда.

Также Дуда отметил, что этот процесс мог бы продолжаться. По его мнению, это очень важно для нравственного духа воинов, защищающих Украину.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда провели встречу в Давосе 16 января. Лидеры соседних государств обсудили двусторонние отношения, поддержку Украины и согласовали позиции перед саммитом Североатлантического альянса в Вашингтоне.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега прибыли на дискуссионную панель "Украинский Дом" в Давосе. Политики впервые встретились после начала блокады украино-польской границы. Они провели встречу за закрытыми дверями, а затем Зеленский уехал.

Владимир Зеленский
Польша
Украина
Анджей Дуда
Давос

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