Дуда прокоментував свої слова про звільнення Криму

Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Президент Польщі Анджей Дуда прокоментував свої слова щодо неоднозначної заяви про Крим. Він заявив, що напад Росії на Україну є злочином.

Про це у суботу, 3 лютого, Анджей Дуда написав на своїй сторінці в соцмережі X.

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Польський президент зазначив, що напад РФ та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином. За словами Дуди, війна не може закінчитися перемогою Москви. Він наголошує, що російський імперіалізм потрібно зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє.

"Україна має перемогти, бо цю війну має виграти Вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму!" — додав Дуда.

Допис Дуди. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда поставив під сумнів деокупацію Криму, однак він вірить що Донецьк і Луганськ будуть повністю під контролем Києва. Посол України у Польщі Василь Зварич відреагував на його слова.

Також ми писали, що Сили оборони півдня знищили частину авіації росіян на аеродромі "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму. Наразі відомо, що окупанти були атаковані щонайменше пʼятьма ракетами, які досягли цілей удару.