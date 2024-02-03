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Дуда прокомментировал свои слова об освобождении Крыма

3 февраля 2024 15:52
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дуда прокомментировал свои слова об освобождении Крыма
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Denis Balibouse/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал свои слова по неоднозначному заявлению о Крыме. Он заявил, что нападение России на Украину является преступлением.

Об этом в субботу, 3 февраля, Анджей Дуда написал на своей странице в соцсети X.

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Что заявил Дуда

Польский президент отметил, что нападение РФ и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением. По словам Дуды, война не может закончиться победой Москвы. Он отмечает, что российский империализм нужно остановить, победить и заблокировать на будущее.

"Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть Свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину против агрессии и жестокого империализма!" — добавил Дуда.

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Пост Дуды. Фото: скриншот

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подверг сомнению деоккупацию Крыма, однако он верит, что Донецк и Луганск будут полностью под контролем Киева. Посол Украины в Польше Василий Зварич отреагировал на его слова.

Также мы писали, что Силы обороны юга уничтожили часть авиации россиян на аэродроме "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Известно, что оккупанты были атакованы по меньшей мере пятью ракетами, которые достигли целей удара.

Польша
война
Крым
Анджей Дуда
оккупанты
деоккупация Украины
оккупация

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