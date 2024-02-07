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Дуда считает, что Трамп сможет закончить войну в Украине, если станет президентом США

7 февраля 2024 23:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Дуда считает, что Трамп сможет закончить войну в Украине, если станет президентом США
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Monicah Mwangi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Президент Польши Анджей Дуда уверен, что Дональд Трамп сможет скоро закончить войну в Украине, если победит на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки. По его словам, экс-президент Штатов держит свое слово.

Об этом сообщает Polskie Radio24.

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Польский лидер отметил, что то, что Трамп ему обещал, было исполнено.

"Президент Трамп держит свое слово и если он что-то говорит, то относится к этому серьезно", — подчеркнул Дуда.

Кандидат в президенты США заявил, что в случае победы на выборах сможет остановить войну в Украине еще до своей инаугурации. Однако он не сказал, как это сделает.

Напомним, федеральный апелляционный суд в Соединенных Штатах вынес решение, согласно которому у бывшего президента Дональда Трампа нет президентского иммунитета относительно обвинений во вмешательстве в президентские выборы 2020 года. Это означает, что он может столкнуться с юридической ответственностью.

Также мы писали, что Анджей Дуда подверг сомнению деоккупацию Крыма, однако он верит, что Донецк и Луганск будут полностью под контролем Киева. Посол Украины в Польше Василий Зварыч отреагировал на его слова.

Добавим, Президент Польши прокомментировал свои слова по неоднозначному заявлению о Крыме. Он заявил, что нападение России на Украину является преступлением.

Польша
война
выборы
Дональд Трамп
Украина
Анджей Дуда
президент

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