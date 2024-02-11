Чому виборців у США похилий вік Байдена турбує їх більше, ніж Трампа — дослідження

Експрезидент США Дональд Трамп та президент США Джо Байден. Фото: Patrick Semansky

Нещодавно виборці засумнівалися, чи доцільно обирати Джо Байдена президентом Сполучених Штатів Америки через його публічні помилкові вислови. На їхню думку, через його похилий вік він не може знову ставати главою держави. Проте його суперник Дональд Трамп не відчув таких сумнівів серед виборців, на відміну від теперішнього президента.

Про це написало видання The New York Times в суботу, 10 лютого.

Читайте також:

Чому виборці не сприймають вік Байдена

В опитуванні, яке провели журналісти видання йдеться про те, що більшість виборців серйозно побоюється віку Байдена, а 70% заявили, що політик є занадто старим, аби бути президентом. Натомість менше половини виборців висловили таку ж думку щодо Дональда Трампа.

"Хоча ми знаємо, що між обома кандидатами різниця в три з половиною роки, здається, що в одного з них вона трохи більша, і це викликає занепокоєння", — пояснив демократ від штату Вісконсін Марк Покан.

Також дехто порівнює їхні базові фізичні відмінності. До прикладу, в Джо Байдена голос змінився на більш м'який та хрипкий, а волосся стало рідшим та білішим. Попри те, що він високий та підтягнутий, він поводить себе не так впевнено, як в 2019 та 2020 роках, коли був кандидатом на посаду президента США.

Також були випадки, коли він публічно падав з велосипеда та перечіплявся через мішок з піском.

Як поводить себе Трамп на публіці

Водночас за Дональдом Трампом не так помітно його старіння, як за Джо Байденом. Колишній президент США часто фарбує волосся та має неприродно засмаглий вигляд. Також він досить високий та користується своєю фізичною формою, аби показати всю свою силу перед виборцями.

"Це сприйняття того, як ви спілкуєтеся. Коли Трамп припускається таких помилок, він просто відмахується від них, і люди не кажуть: "О, він старіє". Він робить щонайменше стільки ж помилок, як і Джо Байден, але оскільки він робить це з такою сміливістю, це не схоже на старечий маразм. Це виглядає як пристрасть", — наголосила спікер і тренер з лідерської присутності Керол Кінсі Гоман.

Також ми писали, що під час президентських виборів в США вперше президентом країни може стати жінка, яка виявиться неочікуваною суперницею для Джо Байдена та Дональда Трампа.

Нагадаємо, раніше Джо Байден різко відреагував на затримку Когресу щодо надання Україні фінансової допомоги. За його словами, такі дії є "злоччиною бездіяльністю".