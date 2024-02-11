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Почему избирателей в США преклонный возраст Байдена беспокоит их больше, чем Трампа — исследование

11 февраля 2024 12:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Почему избирателей в США преклонный возраст Байдена беспокоит их больше, чем Трампа — исследование
Экс-президент США Дональд Трамп и президент США Джо Байден. Фото: Patrick Semansky
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Недавно избиратели усомнились, целесообразно ли избирать Джо Байдена президентом Соединенных Штатов Америки из-за его публичных ошибочных высказываний. По их мнению, из-за его преклонного возраста он не может снова становиться главой государства. Однако его соперник Дональд Трамп не почувствовал таких сомнений среди избирателей, в отличие от нынешнего президента.

Об этом написало издание The New York Times в субботу, 10 февраля.

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Почему избиратели не воспринимают возраст Байдена

В опросе, который провели журналисты издания, говорится, что большинство избирателей серьезно опасается возраста Байдена, а 70% заявили, что политик слишком старый, чтобы быть президентом. В то же время менее половины избирателей высказали такое же мнение по поводу Дональда Трампа.

"Хотя мы знаем, что между обоими кандидатами разница в три с половиной года, кажется, что у одного из них она немного больше, и это вызывает беспокойство", — объяснил демократ от штата Висконсин Марк Покан.

Также некоторые сравнивают их базовые физические отличия. К примеру, у Джо Байдена голос стал более мягким и хриплым, а волосы стали более редкими и белыми. Несмотря на то, что он высок и подтянут, он ведет себя не так уверенно, как в 2019 и 2020 годах, когда был кандидатом на пост президента США.

Также были случаи, когда он публично падал с велосипеда и перецеплялся через мешок с песком.

Как ведет себя Трамп на публике

В то же время, за Дональдом Трампом не так заметно его старение, как за Джо Байденом. Бывший президент США часто красит волосы и выглядит неестественно загорелым. Также он достаточно высок и пользуется своей физической формой, чтобы показать всю силу перед избирателями.

"Это восприятие того, как вы общаетесь. Когда Трамп допускает такие ошибки, он просто отмахивается от них, и люди не говорят: "О, он стареет". Он делает по меньшей мере столько же ошибок, как и Джо Байден, но поскольку он делает это с такой смелостью, это не похоже на старческий маразм. Это выглядит как страсть", — подчеркнула спикер и тренер из лидерского присутствия Кэрол Кинси Гоман.

Также мы писали, что во время президентских выборов в США впервые президентом страны может стать женщина, которая окажется неожиданной соперницей для Джо Байдена и Дональда Трампа.

Напомним, ранее Джо Байден резко отреагировал на задержку Когресса по предоставлению Украине финансовой помощи. По его словам, такие действия являются "преступным бездействием".

Джо Байден
США
выборы
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