Байден зберігав та розголошував секретну інформацію США — чи висунуть йому обвинувачення

Президент США Джо Байден. Фото: Assotiated Press

Президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена звинуватили у неправильному користуванні секретними документами. З'явилась інформація, що американський лідер свідомо зберігав і розголошував секретну інформацію, однак проти нього не висуватимуть обвинувачень.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Зі звіту Міністерства юстиції США стало відомо, що Байден зберігав секретні документи в незахищених місцях своїх будинків у Вірджинії та Делавері.

Федеральні слідчі від прокуратури визнали такі дії президента неправомірними, однак жодних звинувачень висувати йому не будуть.

"Наше розслідування виявило докази того, що президент Байден навмисно зберігав та розголошував секретні матеріали після свого віцепрезидентства, коли він був приватною особою", — йдеться у звіті.

У відповідь на це Байден на пресконференції у Білому домі 8 лютого наголосив, що нічого поганого він не зробив.

"Вони зробили твердий висновок: я не порушував закон, і крапка. Спеціальний прокурор визнав, що я повністю співпрацював — я не створював жодних блокпостів, я не шукав жодних затримок", — зауважив глава держави.

Як вказано у виданні, доповідь Мін'юсту ймовірно посилить звинувачення щодо міністерства через його подвійні стандарти до Байдена та експрезидента США Дональда Трампа.

Останній засудив звіт відомства і зауважив, що він демонструє "дворівневу систему правосуддя та вибіркове судове переслідування". Зо словами Трампа, такі дії це "втручання у вибори".

У звіті проведено паралель між двома розслідуваннями суперників на виборах. Зазначається, що Трамп відмовився віддати секретні документи, тоді як Байден сам передав їх владі.

"На відміну від доказів щодо пана Байдена, звинувачення, викладені в обвинувальному акті пана Трампа, якщо їх буде доведено, представлятимуть серйозні обтяжувальні факти. Найбільш примітно, що отримавши кілька шансів повернути секретні документи та уникнути судового переслідування, пан Трамп нібито зробив протилежне", — вказано у звіті.

Як відомо, матеріали, які знайшли в будинках Байдена містять документи про військову та зовнішню політику в Афганістані та рукописні нотатки про методи розвідки.

Нинішній президент зберіг матеріали, які задокументували його опозицію до нарощування військ в Афганістані у 2009 році, коли він був віцепрезидентом президента Барака Обами, зокрема секретну записку, написану від руки, яку він надіслав Обамі з цього приводу.

Байдену не висуватимуть обвинувачення

Спеціальний радник Байдена Річард Заубер підкреслив, що Білий дім задоволений тим, що розслідування завершилося та виявило відсутність підстав для висунення кримінальних звинувачень.

"Ми не згодні з низкою неточних і недоречних коментарів у звіті спеціального прокурора. Однак, найважливіше рішення, яке прийняв спецпрокурор — про те, що звинувачення не є обґрунтованими", — додав Заубер.

У звіті вказано причини, через які прокуратура не стала висувати обвинувачення Байдену, а також йдеться про те, як би президент захищався на суді.

"Погана пам'ять. Містер. Байден, ймовірно, представив би себе присяжним, як він це зробив під час нашого інтерв’ю з ним, як співчутливого, доброзичливого літнього чоловіка з поганою пам’яттю", — зазначається у звіті.

Проте Байден спростував цю думку та наголосив, що його пам'ять в порядку.

"Я маю добрі наміри, і я літня людина, і я знаю, що я роблю. Я був президентом і поставив цю країну на ноги. Мені не потрібна його рекомендація", — підкреслив очільник США.

Під час розмови зі слідчим Байден був категоричним у своїй позиції та назвав рукописні нотатки "своєю власністю", також він додав, що, мовляв "кожен президент до мене робив те саме".

Як вказано у звіті, на документах, якими володіє Байден, були виявлені секретні позначки, зокрема "цілком таємно" та "SCI". Вони означають, що інформація подана в документах, є конфіденційною.

Згідно зі звітом, у ході розслідування слідчі провели 173 опитування 147 свідків і зібрали понад сім мільйонів документів.

Нагадаємо, Джо Байден та Дональд Трамп у своїй передвиборчій гонитві можуть не помітити ще одного кандидата на пост президента. Цьогоріч вперше в історії США жінка може стати главою держави.

Додамо, 3 лютого Байден виграв праймеріз у Південній Кароліні. Це стало його першою офіційною перемогою на шляху до повторного президентства.