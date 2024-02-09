Байден хранил и разглашал секретную информацию США — предъявят ли ему обвинения

Президент США Джо Байден. Фото: Assotiated Press

Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена обвинили в неправильном использовании секретных документов. Появилась информация, что американский лидер сознательно хранил и разглашал секретную информацию, однако против него не будут выдвигать обвинения.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Из отчета Министерства юстиции США стало известно, что Байден хранил секретные документы в незащищенных местах своих домов в Вирджинии и Делавере.

Федеральные следователи от прокуратуры сочли такие действия президента неправомерными, однако никаких обвинений выдвигать ему не будут.

"Наше расследование выявило доказательства того, что президент Байден намеренно хранил и разглашал секретные материалы после своего вице-президентства, когда он был частным лицом", — говорится в отчете.

В ответ на это Байден на пресс-конференции в Белом доме 8 февраля подчеркнул, что ничего плохого он не сделал.

"Они сделали твердое заключение: я не нарушал закон, и точка. Специальный прокурор признал, что я полностью сотрудничал — я не создавал никаких препятствий, я не искал никаких задержек", — отметил глава государства.

Как указано в издании, доклад Минюста предположительно ужесточит обвинения в министерстве из-за его двойных стандартов в отношении Байдена и экс-президента США Дональда Трампа.

Последний осудил отчет ведомства и отметил, что он демонстрирует "двухуровневую систему правосудия и выборочное судебное преследование". По словам Трампа, такие действия это "вмешательство в выборы".

В отчете проведена параллель между двумя расследованиями соперников на выборах. Трамп отказался отдать секретные документы, тогда как Байден сам передал их властям.

"В отличие от доказательств господина Байдена, обвинения, изложенные в обвинительном акте господина Трампа, если они будут доказаны, будут представлять серьезные отягчающие факты. Наиболее примечательно, что получив несколько шансов вернуть секретные документы и избежать судебного преследования, господин Трамп якобы сделал противоположное", — указано в отчете.

Как известно, найденные в домах Байдена материалы содержат документы о военной и внешней политике в Афганистане и рукописные заметки о методах разведки.

Нынешний президент сохранил материалы, задокументировавшие его оппозицию к наращиванию войск в Афганистане в 2009 году, когда он был вице-президентом президента Барака Обамы, в частности секретную записку, написанную от руки, которую он послал Обаме по этому поводу.

Байдену не будут выдвигать обвинения

Специальный советник Байдена Ричард Заубер подчеркнул, что Белый дом доволен тем, что расследование завершилось и выявило отсутствие оснований для предъявления уголовных обвинений.

"Мы не согласны с рядом неточных и неуместных комментариев в отчете специального прокурора. Однако, важнейшее решение, которое принял спецпрокурор — о том, что обвинения не обоснованы", — добавил Заубер.

В отчете указаны причины, по которым прокуратура не стала выдвигать обвинения Байдену, а также речь идет о том, как бы президент защищался на суде.

"Плохая память. Мистер Байден, вероятно, представил бы себя присяжным, как он это сделал во время нашего интервью с ним, как сочувственного, доброжелательного пожилого мужчину с плохой памятью", — отмечается в отчете.

Однако Байден опроверг это мнение и подчеркнул, что его память в порядке.

"У меня хорошие намерения, и я пожилой человек, и я знаю, что я делаю. Я был президентом и поставил эту страну на ноги. Мне не нужна его рекомендация", — подчеркнул глава США.

Во время разговора со следователем Байден был категоричен в своей позиции и назвал рукописные заметки "своей собственностью", также он добавил, что, мол, "каждый президент до меня делал то же самое".

Как отмечено в отчете, на документах, которыми владеет Байден, были обнаружены секретные отметки, в частности "совершенно секретно" и "SCI". Они означают, что информация представленная в документах, является конфиденциальной.

Согласно отчету, в ходе расследования следователи провели 173 опроса 147 свидетелей и собрали более семи миллионов документов.

Напомним, Джо Байден и Дональд Трамп в своей предвыборной погоне могут не заметить еще одного кандидата на пост президента. В этом году впервые в истории США женщина может стать главой государства.

Добавим, 3 февраля Байден выиграл праймериз в Южной Каролине. Это стало его первой официальной победой на пути к повторному президентству.