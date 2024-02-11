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В Белом доме прокомментировали угрозы Трампа относительно нападения РФ на союзников НАТО

11 февраля 2024 18:44
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Белом доме прокомментировали угрозы Трампа относительно нападения РФ на союзников НАТО
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Sam Wolfe
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Белый дом отреагировал на недавние заявления бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, который заявил, что угрожал "поощрить Россию" совершить нападение на одного из членов НАТО, поскольку они не выполняют обязательства по финансам перед Альянсом. По словам представителя Белого дома, такие слова "ужасающие и ненормальные".

Об этом сказал заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, передает Bloomberg.

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"Поощрение вторжения в страны наших ближайших союзников со стороны кровавых режимов ужасно и ненормально — и это ставит под угрозу американскую национальную безопасность, глобальную стабильность и нашу экономику внутри страны", — подчеркнул Эндрю Бейтс.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома заверил, что во время правления Джо Байдена "НАТО сейчас является наиболее жизненно важной организацией, которой она когда-либо была".

Напомним, Дональд Трамп 10 февраля заявил, что будет подстрекать РФ атаковать членов НАТО, которые не выполняют своих финансовых обязательств.

Также мы писали, что Верховный суд США может не разрешить Дональду Трампу баллотироваться в президенты.

Джо Байден
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