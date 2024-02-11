Трамп планує підбурювати Росію атакувати союзників США по НАТО

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Експрезидент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп у суботу, 10 лютого, заявив, що підбурюватиме Росію атакувати союзників у Північноатлантичному альянсі, які не виконали своїх фінансових зобов’язань. У Білому домі вже відреагували на такі слова Трампа та назвали їх "безглуздими".

Про це повідомляє The Guardian.

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Після того як Трамп під час передвиборчого мітингу в Конвеї, штат Південна Кароліна повідомив, що буде заохочувати РФ завдавати ударів по країнах НАТО, у Білому домі вже встигли прокоментувати такі гучні заяви експрезидента. Представники адміністрації американського президента назвали подібні заклики "жахливими та безглуздими".

Під час виступу Трамп висловив занепокоєння щодо надання допомоги Україні, тому що війна триває майже два роки. Також колишній американський президент має сумніви щодо існування НАТО, до якого входить 31 країна. Його бентежить те, що США зобов’язалися захищати Альянс, коли це буде необхідно.

Проте 10 лютого під час зустрічі із керівництвом країни-колеги по НАТО Трамп заявив, що США не захищатиме держави, які є "правопорушниками", коли він обійме посаду.

"Один із президентів великої країни підвівся і сказав: Ну, сер, якщо ми не заплатимо, і нас атакує Росія, ви захистите нас? Я сказав: Ти не заплатив, ти прострочив! Ні, я б не захищав вас. Насправді я б заохотив їх (Росію — ред.) робити все, що їм заманеться. Ви повинні заплатити. Ви повинні платити за рахунками" — наголосив Трамп.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс, відповідаючи на запитання про заяви Трампа, вказав, що "заохочення вторгнень наших найближчих союзників з боку вбивчих режимів є жахливим і безпідставним — і це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку вдома".

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Заяви Трампа прозвучали на тлі того, що Україна все ще не має відповідної сили, щоб зупинити російське вторгнення, а також, що конгресмени США затримують виділення допомоги Україні. Його заклики викликали обурення та стурбованість у багатьох політичних експертів у США.

"Звучить так, ніби Трамп заохочує Росію атакувати наших союзників по НАТО", — сказав аналітик MSNBC і голова вашингтонського бюро Mother Jones Девід Корн.

На додаток консервативний політичний оглядач Алісса Фара Гріффін зазначила, що подібні слова Трампа були "музикою" для вух російського президента Володимира Путіна.

Нагадаємо, Дональд Трамп оскаржив вирок суду Колорадо про те, що кандидат більше не може балотуватися на виборах. Верховний суд 8 лютого заслухав аргументи про те, що Трамп не має права обіймати президентський пост.

Додамо, нещодавно Дональд Трамп розкритикував законопроєкт Сенату про безпеку кордонів та надання допомоги Україні в розмірі 60 мільярдів доларів. Експрезидент заявив, що його ухвала "заб'є цвяхи в труну Республіканській Партії".