Трамп планирует подстрекать Россию атаковать союзников США по НАТО

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в субботу, 10 февраля, заявил, что будет подстрекать Россию атаковать союзников в Североатлантическом альянсе, не выполнивших свои финансовые обязательства. В Белом доме уже отреагировали на такие слова Трампа и назвали их "бессмысленными".

Об этом сообщает The Guardian.

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После того как Трамп во время предвыборного митинга в Конвее, штат Южная Каролина сообщил, что будет призывать РФ наносить удары по странам НАТО, в Белом доме уже успели прокомментировать столь громкие заявления экс-президента. Представители администрации американского президента назвали подобные призывы "ужасными и бессмысленными".

Во время выступления Трамп выразил обеспокоенность по поводу оказания помощи Украине, потому что война длится почти два года. Также бывший американский президент сомневается в существовании НАТО, в которое входит 31 страна. Его смущает то, что США обязались защищать Альянс, когда это будет необходимо.

Однако 10 февраля во время встречи с руководством страны-коллеги по НАТО Трамп заявил, что США не будут защищать государства, являющиеся "правонарушителями", когда он вступит в должность.

"Один из президентов великой страны встал и сказал: Ну, сэр, если мы не заплатим, и нас атакует Россия, вы защитите нас? Я сказал: Ты не заплатил, ты просрочил! Нет, я бы не защищал вас. На самом деле я бы поощрил их (Россию — ред.) делать все, что им вздумается. Вы должны заплатить. Вы должны платить по счетам" — подчеркнул Трамп.

Спикер Белого дома Эндрю Бейтс, отвечая на вопрос о заявлениях Трампа, указал, что "поощрение вторжений наших ближайших союзников со стороны убийственных режимов ужасно и безосновательно — и это ставит под угрозу национальную безопасность США, глобальную стабильность и нашу экономику дома".

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Заявления Трампа прозвучали на фоне того, что у Украины все еще нет соответствующей силы, чтобы остановить российское вторжение, а также, что конгрессмены США задерживают выделение помощи Украине. Его призывы вызвали возмущение и озабоченность у многих политических экспертов в США.

"Звучит так, будто Трамп призывает Россию атаковать наших союзников по НАТО", — сказал аналитик MSNBC и глава вашингтонского бюро Mother Jones Дэвид Корн.

Вдобавок консервативный политический обозреватель Алисса Фара Гриффин отметила, что подобные слова Трампа были "музыкой" для ушей российского президента Владимира Путина.

Напомним, Дональд Трамп обжаловал приговор Колорадо о том, что кандидат больше не может баллотироваться на выборах. Верховный суд 8 февраля заслушал аргументы о том, что Трамп не имеет права занимать президентский пост.

Добавим, недавно Дональд Трамп подверг критике законопроект Сената о безопасности границ и оказании помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов. Экс-президент заявил, что его постановление "забьет гвозди в гроб Республиканской Партии".