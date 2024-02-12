Боррель відреагував на погрози Трампа щодо нападу РФ на країни НАТО

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував слова експрезидента США Дональда Трампа про заохочування нападів РФ на країни НАТО, які, на його думку, не виконують фінансові зобов'язання перед альянсом. За словами Борреля, НАТО не може залежати від настрою президента Сполучених Штатів Америки і бути альянсом "за бажанням".

Про це дипломат сказав у Брюсселі у відповідь на запитання журналістів, передає пресслужба Європейської комісії в понеділок, 12 лютого.

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Боррель наголосив, що перед президентськими виборами в США світ почує ще багато заяв від кандидатів.

"Давайте серйозно: НАТО не може бути оборонним альянсом "в меню", не може бути альянсом, який залежатиме від настрою президента США. Це не може бути "так, ні, так, завтра залежатиме від того, хто ви". Давайте бути серйозними", — зауважив політик.

Дипломат також додав, що не буде коментувати "будь-яку дурну ідею", про яку говорять під час президентської кампанії в Сполучених Штатах Америки.

Що відомо про заяви Трампа

Нагадаємо, колишній президент США Дональд Трамп 10 лютого заявив, якщо він стане президентом, то буде підбурювати Росію атакувати членів НАТО, які, за його словами, не виконують своїх фінансових обов'язків.

На слова Трампа відреагували одразу в Білому домі. Представник адміністрації президента США наголосив, що такі слова є "жахливими та ненормальними".