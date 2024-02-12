Боррель отреагировал на угрозы Трампа по поводу нападения РФ на страны НАТО

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: REUTERS/Mohamed Azakir

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прокомментировал слова экс-президента США Дональда Трампа о поощрении нападений РФ на страны НАТО, которые, по его мнению, не выполняют финансовые обязательства перед альянсом. По словам Борреля, НАТО не может зависеть от настроения президента Соединенных Штатов Америки и быть альянсом "по желанию".

Об этом дипломат сказал в Брюсселе в ответ на вопросы журналистов, передает пресс-служба Европейской комиссии в понедельник, 12 февраля.

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Боррель подчеркнул, что перед президентскими выборами в США мир услышит много заявлений от кандидатов.

"Давайте серьезно: НАТО не может быть оборонным альянсом "в меню", не может быть альянсом, который будет зависеть от настроения президента США. Это не может быть "да, нет, да, завтра будет зависеть от того, кто вы". Давайте быть серьезными", — отметил политик.

Дипломат также добавил, что не будет комментировать "любую дурацкую идею", о которой говорят во время президентской кампании в Соединенных Штатах Америки.

Что известно о заявлениях Трампа

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп 10 февраля заявил, если он станет президентом, то будет подстрекать Россию атаковать членов НАТО, которые, по его словам, не выполняют свои финансовые обязанности.

На слова Трампа отреагировали сразу в Белом доме. Представитель администрации президента США подчеркнул, что такие слова "ужасающие и ненормальные".