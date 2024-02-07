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Умєров заявив Боррелю про необхідність прискорити постачання боєприпасів для ЗСУ

7 лютого 2024 23:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Умєров заявив Боррелю про необхідність прискорити постачання боєприпасів для ЗСУ
Міністр оборони України Рустем Умєров та високий представник ЄС Жозеп Боррель. Фото: t.me/umerov_mo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Наразі він перебуває з офіційним візитом у Києві.

Про це Рустем Умєров повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 7 лютого.

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Зустріч Умєрова та Борреля

"Дякую за вашу персональну залученість та непохитну підтримку, яку Європейський Союз надає Україні", — зазначив Умєров.

Очільник Міноборони України розповів Боррелю про ситуацію на фронті та високу інтенсивність російських атак на позиції ЗСУ.

"Необхідно суттєво прискорити і збільшити постачання боєприпасів нашим воїнам для відбиття російської агресії", — наголосив міністр.

Умєров запропонував європейським оборонним компаніям співпрацю. Зокрема, у створенні спільних підприємств та інвестуванні у виробництво на території України.

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Допис Умєрова. Фото: скриншот

Нагадаємо, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель відвідав Київ у вівторок, 6 лютого. Разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком він відвідав навчальну базу МВС.

Також ми писали, що Жозеп Боррель виступив у Верховній Раді після масованої російської атаки по містах України в середу, 7 лютого. 

Європейський союз
Київ
Україна
Жозеп Боррель
Умєров

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