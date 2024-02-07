Умєров заявив Боррелю про необхідність прискорити постачання боєприпасів для ЗСУ
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозепом Боррелем. Наразі він перебуває з офіційним візитом у Києві.
Про це Рустем Умєров повідомив у своєму Telegram-каналі у середу, 7 лютого.
Зустріч Умєрова та Борреля
"Дякую за вашу персональну залученість та непохитну підтримку, яку Європейський Союз надає Україні", — зазначив Умєров.
Очільник Міноборони України розповів Боррелю про ситуацію на фронті та високу інтенсивність російських атак на позиції ЗСУ.
"Необхідно суттєво прискорити і збільшити постачання боєприпасів нашим воїнам для відбиття російської агресії", — наголосив міністр.
Умєров запропонував європейським оборонним компаніям співпрацю. Зокрема, у створенні спільних підприємств та інвестуванні у виробництво на території України.
Нагадаємо, високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель відвідав Київ у вівторок, 6 лютого. Разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком він відвідав навчальну базу МВС.
Також ми писали, що Жозеп Боррель виступив у Верховній Раді після масованої російської атаки по містах України в середу, 7 лютого.
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