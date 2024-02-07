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Умеров заявил Боррелю о необходимости ускорить поставки боеприпасов для ВСУ

7 февраля 2024 23:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Умеров заявил Боррелю о необходимости ускорить поставки боеприпасов для ВСУ
Министр обороны Украины Рустем Умеров и высокий представитель ЕС Жозеп Боррель. Фото: t.me/umerov_mo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. Сейчас он находится с официальным визитом в Киеве.

Об этом Рустем Умеров сообщил в своем Telegram-канале в среду, 7 февраля.

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"Спасибо за вашу персональную вовлеченность и непоколебимую поддержку, которую Европейский Союз оказывает Украине", — отметил Умеров.

Глава Минобороны Украины рассказал Боррелю о ситуации на фронте и высокой интенсивности российских атак на позиции ВСУ.

"Необходимо существенно ускорить и увеличить поставки боеприпасов нашим воинам для отражения российской агрессии", — подчеркнул министр.

Умеров предложил европейским оборонным компаниям сотрудничество. В частности, в создании совместных предприятий и инвестировании в производство на территории Украины.

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Пост Умерова. Фото: скриншот

Напомним, высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель посетил Киев во вторник, 6 февраля. Вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко он посетил учебную базу МВД.

Также мы писали, что Жозеп Боррель выступил в Верховной Раде после массированной атаки по городам Украины в среду, 7 февраля.

Европейский союз
Киев
Украина
Жозеп Боррель
Умеров

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