Боррель виступав у Раді після ракетної атаки росіян
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив у Верховній Раді після масованої російської атаки по містах України в середу, 7 лютого.
Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Микола Тищенко.
Виступ Борреля у Верховній Раді 7 лютого
"Символічно, що після такої масованої ворожої атаки, зараз в Парламенті виступає Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, Жозеп Боррель", — сказав Тищенко.
Він також додав, що сьогодні Європейський Союз на власні очі бачить, що росіяни б‘ють своїми ракетами по цивільних людях та звичайних житлових будинках в усіх містах України.
Зазначимо, що Жозеп Боррель прибув з візитом до Києва 6 лютого. Разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком він відвідав навчальну базу МВС.
А сьогодні зранку дипломат написав у соцмережі X про те, що через ракетну атаку Росії розпочав середу в укритті в Києві.
"Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала незаконну агресію", — заявив Боррель.
Ракетний удар по Україні 7 лютого: що відомо
Нагадаємо, зранку 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Станом на цю хвилину відомо про чотирьох загиблих та 21 пораненого у Києві, одного загиблого та шістьох постраждалих у Миколаєві, а також троє постраждалих на Харківщині.
За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО знищили 44 повітряні ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 дронів.
Додамо, під час повітряної тривоги в Україні у Польщі злетіли винищувачі F-16, адже ракети РФ рухалися майже за 20 км від кордону з країною.
Згодом на ракетну атаку на Україну відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям.
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