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Боррель виступав у Раді після ракетної атаки росіян

7 лютого 2024 12:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Боррель виступав у Раді після ракетної атаки росіян
Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. Фото: t.me/yzheleznyak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель виступив у Верховній Раді після масованої російської атаки по містах України в середу, 7 лютого. 

Про це повідомили народні депутати Ярослав Железняк та Микола Тищенко

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Виступ Борреля у Верховній Раді 7 лютого

"Символічно, що після такої  масованої ворожої атаки, зараз в Парламенті виступає Верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки, Жозеп Боррель", — сказав Тищенко.

Він також додав, що сьогодні Європейський Союз на власні очі бачить, що росіяни б‘ють своїми ракетами по цивільних людях та звичайних житлових будинках в усіх містах України.

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Скриншот допису Тищенка в Telegram
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Скриншот допису Железняка в Telegram

Зазначимо, що Жозеп Боррель прибув з візитом до Києва 6 лютого. Разом із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком він відвідав навчальну базу МВС.

А сьогодні зранку дипломат написав у соцмережі X про те, що через ракетну атаку Росії розпочав середу в укритті в Києві.

"Це щоденна реальність хороброго українського народу, відколи Росія розпочала незаконну агресію", — заявив Боррель.

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Скриншот допису Борреля в Х

Ракетний удар по Україні 7 лютого: що відомо

Нагадаємо, зранку 7 лютого під вогнем окупантів опинилися шість регіонів України. Станом на цю хвилину відомо про чотирьох загиблих та 21 пораненого у Києві, одного загиблого та шістьох постраждалих у Миколаєві, а також троє постраждалих на Харківщині.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, сили ППО знищили 44 повітряні ворожі цілі, серед яких 29 ракет та 15 дронів.  

Додамо, під час повітряної тривоги в Україні у Польщі злетіли винищувачі F-16, адже ракети РФ рухалися майже за 20 км від кордону з країною. 

Згодом на ракетну атаку на Україну відреагував Президент України Володимир Зеленський. Він подякував усім, хто дбає про нашу державу, рятує та допомагає людям. 

Верховна Рада
обстріли
Жозеп Боррель
ЄС
війна в Україні

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