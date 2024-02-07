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Боррель выступал в Раде после ракетной атаки россиян

7 февраля 2024 12:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Боррель выступал в Раде после ракетной атаки россиян
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: t.me/yzheleznyak
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель выступил в Верховной Раде после массированной российской атаки по городам Украины в среду, 7 февраля.

Об этом сообщили народные депутаты Ярослав Железняк и Николай Тищенко.

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Выступление Борреля в Верховной Раде 7 февраля

"Символично, что после такой массированной вражеской атаки сейчас в Парламенте выступает Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, Жозеп Боррель", — сказал Тищенко.

Он также добавил, что сегодня Европейский Союз своими глазами видит, что россияне бьют своими ракетами по гражданским людям и обычным жилым домам во всех городах Украины.

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Скриншот сообщения Тищенко в Telegram
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Скриншот сообщения Железняка в Telegram

Отметим, что Жозеп Боррель прибыл с визитом в Киев 6 февраля. Вместе с министром внутренних дел Игорем Клименко он посетил учебную базу МВД.

А сегодня утром дипломат написал в соцсети X о том, что из-за ракетной атаки России начал среду в укрытии в Киеве.

"Это ежедневная реальность храброго украинского народа, с тех пор как Россия начала незаконную агрессию", — заявил Боррель.

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Скриншот сообщения Борреля в Х

Ракетный удар по Украине 7 февраля: что известно

Напомним, утром 7 февраля под огнем оккупантов оказались шесть регионов Украины. По состоянию на эту минуту известно о четырех погибших и 21 раненом в Киеве, одном погибшем и шести пострадавших в Николаеве, а также трех пострадавших в Харьковской области.

По словам Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, силы ПВО уничтожили 44 воздушных вражеских целей, среди которых 29 ракет и 15 дронов.

Добавим, во время воздушной тревоги в Украине в Польше взлетели истребители F-16, ведь ракеты РФ двигались почти в 20 км от границы со страной.

Впоследствии на ракетную атаку на Украину отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский. Он поблагодарил всех, кто заботится о нашем государстве, спасает и помогает людям.

Верховная Рада
обстрелы
Жозеп Боррель
ЕС
война в Украине

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