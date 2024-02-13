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Сенат США окончательно поддержал законопроект о помощи Украине

13 февраля 2024 12:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сенат США окончательно поддержал законопроект о помощи Украине
Сенат США. Фото: Reuters
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сенат Соединенных Штатов Америки во вторник, 13 февраля, окончательно принял законопроект о помощи Украине. В документе говорится также о поддержке Израиля и Тайваня.

Об этом говорилось в трансляции голосования.

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Законопроект о помощи Украине

Сенат США проголосовал за окончательное принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в 95,34 миллиарда долларов.

"Уже есть 59, из 50-ти необходимых. Для нас важно чтобы было больше, так как это тогда дополнительный аргумент для Палаты представителей. Особенно в контексте сколько республиканцев проголосует", — подчеркнул нардеп Ярослав Железняк.

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Результаты голосования. Фото: скриншот

Это еще не финальное решение США, поскольку далее законопроект должен пройти Палату представителей, спикер которой — Майк Джонсон уже раскритиковал его.

Перед тем как стать законом, законопроект должен пройти процедуру утверждения в обеих палатах Конгресса и получить подпись от президента Джо Байдена. В документе предусмотрено выделение 61 млрд долларов на помощь Украине, 14 млрд долларов — на Израиль, и 4,83 млрд долларов — на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань. Дополнительно отведено 9,15 млрд долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в различных зонах конфликтов.

Напомним, Сенат США принял решение прекратить дебаты по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю. 

Также аналитики рассказали, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.

США
Израиль
финансовая помощь
Украина
Тайвань
помощь
Сенат

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