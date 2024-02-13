Сенат США окончательно поддержал законопроект о помощи Украине

Сенат США. Фото: Reuters

Сенат Соединенных Штатов Америки во вторник, 13 февраля, окончательно принял законопроект о помощи Украине. В документе говорится также о поддержке Израиля и Тайваня.

Об этом говорилось в трансляции голосования.

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Законопроект о помощи Украине

Сенат США проголосовал за окончательное принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в 95,34 миллиарда долларов.

"Уже есть 59, из 50-ти необходимых. Для нас важно чтобы было больше, так как это тогда дополнительный аргумент для Палаты представителей. Особенно в контексте сколько республиканцев проголосует", — подчеркнул нардеп Ярослав Железняк.

Результаты голосования. Фото: скриншот

Это еще не финальное решение США, поскольку далее законопроект должен пройти Палату представителей, спикер которой — Майк Джонсон уже раскритиковал его.

Перед тем как стать законом, законопроект должен пройти процедуру утверждения в обеих палатах Конгресса и получить подпись от президента Джо Байдена. В документе предусмотрено выделение 61 млрд долларов на помощь Украине, 14 млрд долларов — на Израиль, и 4,83 млрд долларов — на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань. Дополнительно отведено 9,15 млрд долларов на гуманитарную помощь гражданскому населению в различных зонах конфликтов.

Напомним, Сенат США принял решение прекратить дебаты по законопроекту о выделении помощи Украине и Израилю.

Также аналитики рассказали, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.