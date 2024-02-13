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Спікер Палати представників США розкритикував законопроєкт про допомогу Україні

13 лютого 2024 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Спікер Палати представників США розкритикував законопроєкт про допомогу Україні
Спікер палати представників США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Leah Millis
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Майк Джонсон розкритикував законопроєкт про допомогу Україні. Він вважає, що Сенату потрібно було внести поправки до нього, включивши реальні положення щодо безпеки кордонів.

Про це Майк Джонсон написав у соцмережі X у вівторок, 13 лютого.

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Джонсон розкритикував законопроєкт про допомогу Україні

"Минулого тижня Сенат вчинив правильно, відхиливши пакет по Україні, Тайваню, Газі, Ізраїлю та імміграції через недостатність прикордонних положень, і мав повернутися до розробки поточного законопроєкту, щоб включити до нього реальні положення щодо безпеки кордонів, які справді допоможуть покласти край катастрофі", — заявив Джонсон.

За його словами, поточний законопроєкт нічого не говорить про найбільш насущне питання — захист кордонів США. Відтак, тепер над цим працюватиме Палата представників.

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Допис Джонсона. Фото: скриншот

Нагадаємо, Сенат США остаточно ухвалив законопроєкт про допомогу Україні. У документу йдеться також про підтримку Ізраїля та Тайваню.

Також аналітики розповіли, що без військової допомоги з боку США Україна протримається пів року. Після цього вона почне програвати, європейські країни не зможуть покрити нестачу зброї.

США
кордон
Україна
допомога
Сенат

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