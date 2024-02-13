Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о помощи Украине
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон подверг критике законопроект о помощи Украине. Он считает, что Сенату нужно было внести поправки в него, включив реальные положения по безопасности границ.
Об этом Майк Джонсон написал в соцсети X во вторник, 13 февраля.
Джонсон раскритиковал законопроект о помощи Украине
"На прошлой неделе Сенат поступил правильно, отклонив пакет по Украине, Тайваню, Газе, Израилю и иммиграции из-за недостаточности пограничных положений, и должен был вернуться к разработке текущего законопроекта, чтобы включить в него реальные положения по безопасности границ, которые действительно помогут положить конец катастрофе", — заявил Джонсон.
По его словам, текущий законопроект ничего не говорит о наиболее насущном вопросе — защите границ США. Теперь над этим будет работать Палата представителей.
Напомним, Сенат США окончательно принял законопроект о помощи Украине. В документе говорится также о поддержке Израиля и Тайваня.
Также аналитики рассказали, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.
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