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Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о помощи Украине

13 февраля 2024 14:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Спикер Палаты представителей США раскритиковал законопроект о помощи Украине
Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Фото: REUTERS/Leah Millis
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Америки Майк Джонсон подверг критике законопроект о помощи Украине. Он считает, что Сенату нужно было внести поправки в него, включив реальные положения по безопасности границ.

Об этом Майк Джонсон написал в соцсети X во вторник, 13 февраля.

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Джонсон раскритиковал законопроект о помощи Украине

"На прошлой неделе Сенат поступил правильно, отклонив пакет по Украине, Тайваню, Газе, Израилю и иммиграции из-за недостаточности пограничных положений, и должен был вернуться к разработке текущего законопроекта, чтобы включить в него реальные положения по безопасности границ, которые действительно помогут положить конец катастрофе", — заявил Джонсон.

По его словам, текущий законопроект ничего не говорит о наиболее насущном вопросе — защите границ США. Теперь над этим будет работать Палата представителей.

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Пост Джонсона. Фото: скриншот

Напомним, Сенат США окончательно принял законопроект о помощи Украине. В документе говорится также о поддержке Израиля и Тайваня.

Также аналитики рассказали, что без военной помощи со стороны США Украина продержится полгода. После этого она начнет проигрывать, европейские страны не смогут покрыть нехватку оружия.

США
граница
Украина
помощь
Сенат

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